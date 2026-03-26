お笑い芸人・あばれる君、読売テレビの佐藤佳奈アナ、藤岡宗我アナ、増田陽名アナが、このほど震災被災地の子どもたちと触れ合った。【写真】“さかなちゃん”佐藤佳奈アナがお姉さん姿でダンス子どもたちと触れ合う姿も同局の子ども向け番組『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』（毎週金曜前10：55※関西ローカル）の企画で、石川県輪島市にある幼稚園を訪問。能登の食材を使った味噌汁の炊き出しや、絵本の読み聞か