民放アナ、子ども番組お兄さん＆お姉さん姿 佐藤佳奈アナ・藤岡宗我アナ・増田陽名アナ あばれる君は渾身ラップ
お笑い芸人・あばれる君、読売テレビの佐藤佳奈アナ、藤岡宗我アナ、増田陽名アナが、このほど震災被災地の子どもたちと触れ合った。
【写真】“さかなちゃん”佐藤佳奈アナがお姉さん姿でダンス 子どもたちと触れ合う姿も
同局の子ども向け番組『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』（毎週金曜 前10：55 ※関西ローカル）の企画で、石川県輪島市にある幼稚園を訪問。能登の食材を使った味噌汁の炊き出しや、絵本の読み聞かせ、ジェスチャーゲーム「クイズ どっちどっち!?」などで盛り上がった。
そしてクライマックスは、あばれる君がラッパー、アナウンサー3人がダンスのお兄さん＆お姉さんに変身。
あばれる君は、能登をテーマにした渾身のラップを披露。さらに、ダンスが得意な佐藤アナを中心に、藤岡アナ、増田アナもこの日のために練習を重ねてきた童謡＆番組のテーマソングのダンスを踊り、1日限りのスペシャルステージを作り上げた。
同番組で、2週（3月27日、4月3日）にわたって放送される。
■あばれる君コメント
本当に楽しかったです！子どもたちと触れ合う機会は自分の子ども以外ほとんどないので、いろんな子どもたちがいて、みんなが元気ですごくうれしかったです。
特に印象に残っているのはみんなで作って外で食べた味噌汁ですね。子どもたちがおいしいおいしいって言ってくれて、その炊き出しの食材集めにも協力してくれた地元の方も来てくださってありがたかったです。
味もミシュラン5つ星レベルにおいしいものができました！
あとはアナウンサーの方が素晴らしいダンスできちんとそろっていて、あんなに練習してるんだったら先に教えてほしかったです（笑）
【写真】“さかなちゃん”佐藤佳奈アナがお姉さん姿でダンス 子どもたちと触れ合う姿も
同局の子ども向け番組『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』（毎週金曜 前10：55 ※関西ローカル）の企画で、石川県輪島市にある幼稚園を訪問。能登の食材を使った味噌汁の炊き出しや、絵本の読み聞かせ、ジェスチャーゲーム「クイズ どっちどっち!?」などで盛り上がった。
あばれる君は、能登をテーマにした渾身のラップを披露。さらに、ダンスが得意な佐藤アナを中心に、藤岡アナ、増田アナもこの日のために練習を重ねてきた童謡＆番組のテーマソングのダンスを踊り、1日限りのスペシャルステージを作り上げた。
同番組で、2週（3月27日、4月3日）にわたって放送される。
■あばれる君コメント
本当に楽しかったです！子どもたちと触れ合う機会は自分の子ども以外ほとんどないので、いろんな子どもたちがいて、みんなが元気ですごくうれしかったです。
特に印象に残っているのはみんなで作って外で食べた味噌汁ですね。子どもたちがおいしいおいしいって言ってくれて、その炊き出しの食材集めにも協力してくれた地元の方も来てくださってありがたかったです。
味もミシュラン5つ星レベルにおいしいものができました！
あとはアナウンサーの方が素晴らしいダンスできちんとそろっていて、あんなに練習してるんだったら先に教えてほしかったです（笑）