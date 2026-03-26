◇第98回選抜高校野球大会第8日2回戦山梨学院 3―1 大垣日大（2026年3月26日甲子園）山梨学院が大垣日大（岐阜）に3―1で逆転勝ちし、2年ぶりにベスト8入りした。1回戦に続いて先発した左腕の渡部瑛太（2年）が初回に先制ソロを被弾も、9回1死まで3安打2四死球6三振1失点と力投。打線は6回に3番・金子舜（2年）の中前適時打で追いつき、7回には2死満塁から1番・石井陽昇（3年）が中前へ2点適時打を放って勝ち越した。