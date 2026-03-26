◇第98回選抜高校野球大会第8日 2回戦 山梨学院 3―1 大垣日大（2026年3月26日 甲子園）

山梨学院が大垣日大（岐阜）に3―1で逆転勝ちし、2年ぶりにベスト8入りした。1回戦に続いて先発した左腕の渡部瑛太（2年）が初回に先制ソロを被弾も、9回1死まで3安打2四死球6三振1失点と力投。打線は6回に3番・金子舜（2年）の中前適時打で追いつき、7回には2死満塁から1番・石井陽昇（3年）が中前へ2点適時打を放って勝ち越した。

アルプススタンドの山梨学院応援席では、前週行われた競泳日本選手権の男子バタフライで50、100メートルの2冠に輝いた光永翔音（しょうおん、中大2年）が観戦した。弟の惺音（れのん、2年）を応援するためで、「8番・捕手」で先発した弟は1安打2四死球で全打席出塁し、守っても2人の投手をリードして勝利に貢献した。

光永翔は東京・日大豊山高時代は水泳と野球の“二刀流”で活躍。甲子園には出られなかったが、23年夏の選手権大会では開会式で入場行進の先導役を務め、聖地の土を踏みしめていた。今大会の1回戦は日本選手権と重なっていたため、観戦はこの日が初めて。「（先発の）渡部瑛太君はもともと良い投手なので。たぶん惺音と同部屋なのかな？瑛太君の力がほとんどですけど、弟がちょっとでも貢献してくれて、初回の本塁打はしょうがないですけど3安打に抑えたのは凄いなと思います」と弟をねぎらった。

自身の高校野球を「楽しかった」と振り返り、甲子園に臨む弟には「とにかく夢の舞台を楽しんでこいと伝えました」と明かした。山梨学院は主将の菰田陽生投手（3年）をケガで欠きながら準々決勝へ進出。「とにかく思いきって楽しんでください」とエールを送った。