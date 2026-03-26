ＩＮＰＥＸや石油資源開発が反発。２５日の米原油先物相場は、ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限の清算値（終値に相当）が前日比２．０３ドル安の１バレル＝９０．３２ドルだった。米国がイランに和平案を提示したとの報道で２５日朝には一時、８６ドル台まで値を下げる場面があった。ただ、イランが米国の提案を拒否し、ホルムズ海峡におけるイランの主権を認めることなどを主張したと伝