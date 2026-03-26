お笑いコンビ・ハイヒールのリンゴ（64）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「“東京・名古屋・大阪”最も住みたい都市はどこ！？東名阪の女が大激論SP」に大阪代表として登場し、大阪ならではの“行列事情”を語った。【写真】ハイヒール・リンゴ体当たりレポートで衝撃の姿リンゴは、大阪の人はそもそも並ぶことがあまり好きではない傾向があると説明。そのため、行列になると「で