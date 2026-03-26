ハイヒール・リンゴ、大阪の行列は“詰めがち” 島田珠代「キスできるくらい」
お笑いコンビ・ハイヒールのリンゴ（64）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「“東京・名古屋・大阪”最も住みたい都市はどこ！？東名阪の女が大激論SP」に大阪代表として登場し、大阪ならではの“行列事情”を語った。
【写真】ハイヒール・リンゴ 体当たりレポートで衝撃の姿
リンゴは、大阪の人はそもそも並ぶことがあまり好きではない傾向があると説明。そのため、行列になると「できるだけ早く進みたい」という意識からか、前の人との距離を詰めて並びがちだという。その結果、遠くから見ると「そんなに並んでいない」と感じても、実際に最後尾に並んでみると想像以上に長い列になっていることも多いと明かした。
この話題に、同じくゲスト出演していた島田珠代も反応。「近すぎて、前の人と隙があったらキスできるくらい」と冗談まじりに語り、スタジオは笑いに包まれていた。
【写真】ハイヒール・リンゴ 体当たりレポートで衝撃の姿
リンゴは、大阪の人はそもそも並ぶことがあまり好きではない傾向があると説明。そのため、行列になると「できるだけ早く進みたい」という意識からか、前の人との距離を詰めて並びがちだという。その結果、遠くから見ると「そんなに並んでいない」と感じても、実際に最後尾に並んでみると想像以上に長い列になっていることも多いと明かした。
この話題に、同じくゲスト出演していた島田珠代も反応。「近すぎて、前の人と隙があったらキスできるくらい」と冗談まじりに語り、スタジオは笑いに包まれていた。