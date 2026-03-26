『ミッション：インポッシブル』シリーズの大成功をきっかけに、トム・クルーズは映画史に残る数々の危険なスタントに挑んでいった。世界一高いビルを駆け下り、飛行機にワイヤー1本でしがみつくアクションは、まさに命がけ。そんなクルーズが「最も危険だった」と感じたスタントは、どのシーンだったのか？※本稿は、アカデミー賞ウォッチャーのメラニー『トム・クルーズの真髄 40年間トップに立ち続ける理由』（星海社新書）の一