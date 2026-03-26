俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演し、4月14日からスタートするフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜後9：00）に清水美砂、月島琉衣の出演が決定。佐藤演じる四方田誠と橋本演じる鈴木明日香が並ぶ、待望のポスタービジュアルも解禁された。【写真】「妄想を膨らませて企画しました」と本作の構想について語った秋元康清水が演じるのは、誠(佐藤)の心の奥底に刻まれ続けている前妻・四方田皐月（よもだ・さつき）