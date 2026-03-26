『夫婦別姓刑事』佐藤二朗＆橋本愛、バディ感あふれるポスタービジュアル公開 新キャストも解禁
俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演し、4月14日からスタートするフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）に清水美砂、月島琉衣の出演が決定。佐藤演じる四方田誠と橋本演じる鈴木明日香が並ぶ、待望のポスタービジュアルも解禁された。
【写真】「妄想を膨らませて企画しました」と本作の構想について語った秋元康
清水が演じるのは、誠(佐藤)の心の奥底に刻まれ続けている前妻・四方田皐月（よもだ・さつき）。５年前、平穏な日常の中におきたとある殺人事件の犠牲となった女性だ。犯人が特定されないまま迷宮入りしたこの未解決事件は、誠にとって今なお消えることのない深い傷跡であり、彼が刑事として事件解決に執念を燃やす最大の原動力となっている。物語が進むにつれ、皐月の死が“ある事件”と思いもよらぬ形でつながり始める。
月島が演じるのは、誠（佐藤）と前妻・皐月（清水）の一人娘・四方田音花（よもだ・おとは）。５年前、多感な中学生時代に母・皐月を残酷な殺害事件によって失ったショックから不登校となり、引きこもりがちになってしまった。深い孤独の中にいた彼女だが、不器用ながらも必死に自分を守ろうとする父・誠の姿に突き動かされ、周囲の支えを得て社会復帰を果たした。現在は絵を描くことに出会い、専門学校進学を機に、親友とルームシェアをしている。誠と明日香の再婚に対しては音花が後押しをした。
解禁されたポスタービジュアルでは、重厚な雰囲気の漂う中、ビシッとかっこつけてポーズを決めているのは、絶対に隠し通さなければならない秘密（夫婦であること）を抱えた２人。佐藤二朗演じる四方田誠（よもだ・まこと）と、橋本愛演じる鈴木明日香（すずき・あすか）だ。
しかし、そんなクールな世界観には明らかにミスマッチな、２人の名字が大きく入ったペアマグカップが手に握られている。 それぞれ「よもだ」「すずき」と書かれており、夫婦でありながら別姓を名乗る「夫婦別姓刑事」のタイトルを表している。ふたりのこのスタイリッシュなビジュアルと、そこに紛れ込んだ日常的でコミカルなアイテムの対比こそ、このドラマの象徴でもある“コメディーの仮面を被った考察ミステリー”を予感させる。本作のサスペンスの緊張感とともに、２人のコミカルな掛け合いを期待させる仕上がりとなっている 。
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。夫婦であることを隠しながら抜群のコンビネーションでドタバタ事件を解決していく名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）の活躍を描く。
■出演者コメント
◆清水美砂
「佐藤二朗さん演じる“四方田誠”の元妻・皐月を演じさせていただきます。
実は、唯一無二の空気感を持つ佐藤二朗さんと、いつかご一緒できたらと思っていたので、この機会をとてもうれしく感じています。ユーモアのリズムの中で、人の関係が自然に立ち上がってくる脚本だと感じました。
佐藤二朗さんと橋本愛さんのくすりと笑える掛け合い、コミカルな空気の中で刑事たちが事件を追うスピード感も、この作品の大きな魅力だと思います。
その一方で、誠が抱えてきた過去も静かに物語に滲（にじ）んでいます。
彼の時間の中にいた元妻として、誠の人生の一片をそっと感じていただけるように演じたいと思います」
◆月島琉衣
「佐藤二朗さんと橋本愛さんおふたりの夫婦の掛け合いが楽しく、撮影はいつも明るい気持ちで挑ませていただいています。今回、そんな二人の娘 四方田音花を演じさせていただきます！台本を読んでいく中で、次々と進んでいく展開には毎回ドキドキしっぱなしで今から放送がとても楽しみです。
その温度感をそのままお届けできるよう、コメディ・ミステリーという新しいことにも挑戦しながら頑張ります。４月14日START、毎週火曜日よる９時！ぜひご覧ください！」
【写真】「妄想を膨らませて企画しました」と本作の構想について語った秋元康
清水が演じるのは、誠(佐藤)の心の奥底に刻まれ続けている前妻・四方田皐月（よもだ・さつき）。５年前、平穏な日常の中におきたとある殺人事件の犠牲となった女性だ。犯人が特定されないまま迷宮入りしたこの未解決事件は、誠にとって今なお消えることのない深い傷跡であり、彼が刑事として事件解決に執念を燃やす最大の原動力となっている。物語が進むにつれ、皐月の死が“ある事件”と思いもよらぬ形でつながり始める。
解禁されたポスタービジュアルでは、重厚な雰囲気の漂う中、ビシッとかっこつけてポーズを決めているのは、絶対に隠し通さなければならない秘密（夫婦であること）を抱えた２人。佐藤二朗演じる四方田誠（よもだ・まこと）と、橋本愛演じる鈴木明日香（すずき・あすか）だ。
しかし、そんなクールな世界観には明らかにミスマッチな、２人の名字が大きく入ったペアマグカップが手に握られている。 それぞれ「よもだ」「すずき」と書かれており、夫婦でありながら別姓を名乗る「夫婦別姓刑事」のタイトルを表している。ふたりのこのスタイリッシュなビジュアルと、そこに紛れ込んだ日常的でコミカルなアイテムの対比こそ、このドラマの象徴でもある“コメディーの仮面を被った考察ミステリー”を予感させる。本作のサスペンスの緊張感とともに、２人のコミカルな掛け合いを期待させる仕上がりとなっている 。
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。夫婦であることを隠しながら抜群のコンビネーションでドタバタ事件を解決していく名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）の活躍を描く。
■出演者コメント
◆清水美砂
「佐藤二朗さん演じる“四方田誠”の元妻・皐月を演じさせていただきます。
実は、唯一無二の空気感を持つ佐藤二朗さんと、いつかご一緒できたらと思っていたので、この機会をとてもうれしく感じています。ユーモアのリズムの中で、人の関係が自然に立ち上がってくる脚本だと感じました。
佐藤二朗さんと橋本愛さんのくすりと笑える掛け合い、コミカルな空気の中で刑事たちが事件を追うスピード感も、この作品の大きな魅力だと思います。
その一方で、誠が抱えてきた過去も静かに物語に滲（にじ）んでいます。
彼の時間の中にいた元妻として、誠の人生の一片をそっと感じていただけるように演じたいと思います」
◆月島琉衣
「佐藤二朗さんと橋本愛さんおふたりの夫婦の掛け合いが楽しく、撮影はいつも明るい気持ちで挑ませていただいています。今回、そんな二人の娘 四方田音花を演じさせていただきます！台本を読んでいく中で、次々と進んでいく展開には毎回ドキドキしっぱなしで今から放送がとても楽しみです。
その温度感をそのままお届けできるよう、コメディ・ミステリーという新しいことにも挑戦しながら頑張ります。４月14日START、毎週火曜日よる９時！ぜひご覧ください！」