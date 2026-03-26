佐賀大は25日、酒気帯び運転をしたとして、同大の60代男性助教を停職4カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。同大や福岡県警柳川署によると男性は昨年12月9日午前7時半ごろ、同県柳川市三橋町垂見の市道で酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕されていた。同大は「教職員に対して今後もなお一層、法令順守を周知徹底する」とのコメントを出した。（竹中謙輔）