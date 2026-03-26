「選抜高校野球・２回戦、智弁学園２−１神村学園」（２５日、甲子園球場）神村学園（鹿児島）の龍頭汰樹投手（３年）は最後までマウンドを譲らなかった。エースの意地を体現した１２５球の力投は実らず。ぐっと歯を食いしばり敗戦の責任を背負った。「神村学園のエースとして甘さがあったから今日は負けてしまった」１球が明暗を分けた。延長十回タイブレーク無死一、二塁から浮いたフォークを捉えられて右前打を許し、無