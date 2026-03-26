「選抜高校野球・２回戦、智弁学園２−１神村学園」（２５日、甲子園球場）

神村学園（鹿児島）の龍頭汰樹投手（３年）は最後までマウンドを譲らなかった。エースの意地を体現した１２５球の力投は実らず。ぐっと歯を食いしばり敗戦の責任を背負った。

「神村学園のエースとして甘さがあったから今日は負けてしまった」

１球が明暗を分けた。延長十回タイブレーク無死一、二塁から浮いたフォークを捉えられて右前打を許し、無死満塁。追い込みながらも低めに決めきれなかった失投を悔いた。「その１球が甘かった。１球で負けるというのが分かった」。１死満塁から中犠飛での１失点で切り抜け、タイブレークの結果としては“及第点”。強打の智弁学園相手に１０回９安打２失点と粘った。完封した１回戦の横浜戦に続き２試合連続完投を遂げるも、勝利に導けなかった結果を受け止めた。

チームを勝たせてこそ得られるエースの称号。１学年の上の先輩で阪神ドラフト４位・早瀬朔投手（１８）からは「マウンドに立ったときは最後まで責任を持って投げきる」ことを学んだ。神村学園の背番号「１」に宿るプライドを絶やすわけにはいかない。「マウンドを譲りたくない気持ちはすごくある。信頼されるようなエースになりたい」と覚悟をにじませた。

「もっとストレートの質も上げて。（フォークは）低めに投げる技術を磨いていきたい」。自他ともに認めるエースとなって夏の甲子園に帰還する。

◆龍頭 汰樹（りゅうとう・たいき）２００８年４月２７日生まれ、１７歳。福岡県久留米市出身。１７０センチ、６７キロ。右投げ両打ち。投手。小学１年から高良内レッドタイガースで野球を始め、明星中時代は筑後ボーイズでプレー。神村学園では１年秋からベンチ入り。最速１４０キロ。