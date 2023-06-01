見た目のインパクトが強烈なトゲトゲマット「Shakti（シャクティ）」は、「とにかく痛い！ けれど、その先の爽快感がクセになって手放せなくなる」とSNSやメディアで話題のセルフケアアイテムです。 鋭いトゲのようなスパイクによるチクチクとした刺激が全身の力みをほどき、血行を促進。こわばった肩や背中をふっと軽くしてくれます。この独自の“リセット体験”をより身近にする、持ち運び可能なモデルや部位特化型の新アイテ