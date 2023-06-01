見た目のインパクトが強烈なトゲトゲマット「Shakti（シャクティ）」は、「とにかく痛い！ けれど、その先の爽快感がクセになって手放せなくなる」とSNSやメディアで話題のセルフケアアイテムです。

鋭いトゲのようなスパイクによるチクチクとした刺激が全身の力みをほどき、血行を促進。こわばった肩や背中をふっと軽くしてくれます。この独自の“リセット体験”をより身近にする、持ち運び可能なモデルや部位特化型の新アイテム計7種が同時発売されました。都内で開催された体験会の模様とともに、注目のラインナップをご紹介します。

↑各メディアで話題のマットやピロー。詳しくは体験レポート（下記）をチェック！

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新製品01：Wonderball Duo

商品名：シャクティ ワンダーボールセット

価格：27,500円（税込）

オリジナルの「Wonderball」と、新登場の「ミニ」を組み合わせた、転がして使うウェルネスツールセットです。広範囲にしっかり圧をかけるオリジナルと、繊細な部位をピンポイントで刺激できるミニを使い分けることで、全身をバランスよくケアできます。パソコン操作で疲れた手首や前腕のリフレッシュにもおすすめです。

新製品02：Footpad

商品名：フットパッド

価格：21,000円（税込）

疲れや冷え、コリが溜まりがちな足裏のツボを効果的に刺激し、足の疲れをスッキリ解消してくれます。コンパクトに折りたためるため、自宅だけでなくオフィスや旅行先でも手軽に「足裏踏み」によるリフレッシュが可能です。

新製品03：Leg Wraps

商品名：レッグラップ

価格：片脚用セット：28,000円（税込） 両脚用セット：49,500円（税込）

太もも（上部）とすね・ふくらはぎ（下部）をカバーする脚専用ラップのセットです。圧縮ベルトで脚に巻き付けることで、スパイクの刺激が筋肉の緊張を和らげ、より速やかなリカバリーが期待できます。登山やランニング、サイクリングなどのアクティビティ後にも重宝するアイテムです。

新製品04：Back ＆ Belly Band

商品名：バック＆ベリーバンド

価格：29,500円（税込）

スパイク（トゲ）パネルの位置を調整できる機能的なバンドです。中央にセットすれば腰のケアに、ストラップ側へ移動させればお腹のケアにと、目的に合わせて調整できます。着脱式のパネルにより、狙った部位へ的確に刺激を届けられるのがポイントです。

↑スパイクは着脱でき、取り付け位置を腰側、お腹側と調整可能です。

新製品05：Eye Pillow

商品名：アイピロー

価格：9,500円（税込）

こちらは今回のラインナップで唯一スパイクのないアイテムです。適度な重みが目元に心地よい圧をかけ、安眠へと導いてくれます。冷蔵庫で冷やして使用すれば、ひんやりとした刺激でさらにリフレッシュ効果が高まります。

新製品06：Headband

商品名：ヘッドバンド

価格：6,500円（税込）

2列に並んだミニスパイクが、こめかみや額まわりにほどよい刺激を与えます。面ファスナー仕様のため、自分の好みに合わせてフィット感を簡単に調整可能です。仕事の合間の気分転換にサッと巻ける手軽さが魅力となっています。

新製品07：Acupressure To-Go™︎ Travel Mat

商品名：トラベルマット

価格：16,000円（税込）

編集部のイチオシがこちら！ くるっと丸めて持ち運べるトラベルサイズのShakti Matです。旅行先のホテルの枕に乗せて頭部を刺激したり、背中に敷いたり、足で乗ったりと、ケアしたい部位に合わせてマルチに活用できます。ゴムループを備えており、スマートに携行できるのも嬉しいポイントです。



↑ゴムループを備えており、さっと丸めて持ち運べます。

すでにShakti Matの魅力にハマっているファンの方はもちろん、「まずは気になる部位から試してみたい」という初心者の方にとっても、選びやすい充実のラインナップとなっています。

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