PayPayは、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の登録ユーザーのうち、本人確認（eKYC）済みユーザーが4000万を突破したと発表した。●本人確認済みユーザーが全体の決済回数の8割以上を占める「PayPay」の総登録ユーザー数は7300万人のため、6割弱が本人確認を完了した計算となる。全体の決済取扱高では87.8％、決済回数では85.8％が本人確認済みユーザーが占めており、本人確認を完了することで、「PayPayマネー」を連携し