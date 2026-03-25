タレントの辻希美（38）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。育休中に久しぶりの出演となった。昨年8月に第5子の次女・夢空（ゆめあ）さんを出産した辻は、同番組水曜レギュラーを育休中。この日は共演者に手料理を振る舞う特別企画で301日ぶりに出演した。水曜レギュラーの「ガレッジセール」ゴリは辻が登場すると、「本当に辻ちゃん？！辻ちゃーん！」と大興奮。「変わらないね」と伝えた。「ハ