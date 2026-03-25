◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦花咲徳栄―日本文理（2026年3月25日甲子園）2回戦の花咲徳栄（埼玉）―日本文理（新潟）戦は、守備の乱れが発端となり、流れが傾いた。3回、日本文理の先発・染谷が制球を乱し、3四球などで1死満塁となった。5番・奥野の打球は一塁線へ飛び、併殺コースだったが、一塁手の秦の送球が打者走者の奥野の体に直撃。ボールが一塁ファールゾーンを転々とする間に先制点が生まれた。