「BCNランキング」2026年3月9日〜15日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位[iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック41-182875（Hamee）2位iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリアTR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）3位iPhone 16e TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブ