iPhone 17専用のiFace Reflectionが売れてる！ スマホケース人気ランキングTOP10 2026/3/25
「BCNランキング」2026年3月9日〜15日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
2位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
3位 iPhone 16e TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25STSLFCBK（エレコム）
4位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）
5位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
6位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
7位 iPhone 17 TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25ATSLFCBK（エレコム）
8位 Google Pixel 9a ハイブリッドケース
PM-P251HVCKCR（エレコム）
9位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
9位 [iPhone 17専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-183391（Hamee）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
2位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
PM-A25STSLFCBK（エレコム）
4位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）
5位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
6位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
7位 iPhone 17 TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25ATSLFCBK（エレコム）
8位 Google Pixel 9a ハイブリッドケース
PM-P251HVCKCR（エレコム）
9位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
9位 [iPhone 17専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-183391（Hamee）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。