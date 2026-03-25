【54本目4】 3月25日 公開 第54本目4「ご近所のピアノ教室人妻の唇は…」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月25日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の54本目4「ご近所のピアノ教室人妻の唇は…」をヤンマガWebにて公開した。 第54本目4では、絢音先生との「デュエット」が盛り上がる。普段は清楚だが積極的な彼女の姿に、ツヨシもスイッ