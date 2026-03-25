ABEMAが開局10周年を記念して放送する特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、「『愛のハイエナ特別編』あつまれ ハイエナの森」と「山本裕典 オファー待ち30時間マラソン」を生放送することが決定した。 （関連：【画像あり】マラソン挑戦中、ボヤキが止まらなそうな山本裕典） 『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から12日夜10時にかけて30時間にわたり生放送される特別番組。ABEMAの人気オリジナル番組の