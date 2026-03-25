ABEMAが開局10周年を記念して放送する特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、「『愛のハイエナ特別編』あつまれ ハイエナの森」と「山本裕典 オファー待ち30時間マラソン」を生放送することが決定した。

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『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から12日夜10時にかけて30時間にわたり生放送される特別番組。ABEMAの人気オリジナル番組の特別版などを、3チャンネル同時進行で放送し、視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら楽しむことができる。

「『愛のハイエナ特別編』あつまれ ハイエナの森」は、ニューヨークとさらば青春の光がレギュラー出演するABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編。ネットニュースで話題の人物や芸能人など“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演し、ニューヨークとさらば青春の光がトークを引き出していく。ゲストは今後順次発表予定とのことだ。

また、「山本裕典 オファー待ち30時間マラソン」では、俳優の山本裕典が生放送中に30時間のマラソンに挑戦。『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で注目を集めてきた山本が、30時間の“限界突破マラソン”に挑みながらリアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す内容だ。マラソンには、山本の“ホストの師匠”である軍神（心湊一希）ほか、番組で人気のホストたちも応援に駆けつける予定だという。

山本は本企画について「とんでもない企画を持ってこられました（笑）。今、着々とマラソンの練習を頑張ってます。どういう形になるか分からないですけど、一人でも多くの人を勇気づけられるような、そんな姿を皆さんに届けられたらなと思っております」と意気込んでいる。

なお「山本裕典、ホストになる。」企画では、山本が店のバックヤードで喫煙しながら愚痴をこぼすシーンがおなじみとなっているだけに、マラソン実施を聞いたさらば青春の光・森田哲矢は、「絶対にタバコは吸わしてあげて！」と山本にエールを送った。

「『愛のハイエナ特別編』あつまれ ハイエナの森」と「山本裕典 オファー待ち30時間マラソン」は、ともに無料で視聴可能。今後もゲストなどの新情報が随時発表される予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）