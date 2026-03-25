埼玉県行田市で、生んだばかりの赤ちゃんの遺体を自宅の庭に埋めたとして、15歳の女子中学生が死体遺棄の疑いで逮捕された。3月16日、少女の父親が遺体を発見し、110番通報した。報道によると、少女は「1人で生んだ」「部屋に赤ちゃんを隠しておけないと思い埋めた」と容疑を認めているという。事件が報じられると、SNS上では「なぜ孤立出産した少女の身体拘束が必要だったのか」「責任は相手男性にあるのではないか」といった疑問