若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。3月24日（火）に放送された同番組では、前回に続いて塩粼太智（M!LK）がゲストとして登場。そのなかで、塩粼がお世話になっている先輩を明かす場面があった。【映像】M!LK・塩粼太智、紅白で嵐・二宮和也からの豪華な差し入れ明かす「めちゃくちゃお世話になってる」番組では