M!LK・塩太智、紅白で嵐・二宮和也からの豪華な差し入れ明かす「めちゃくちゃお世話になってる」

若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

3月24日（火）に放送された同番組では、前回に続いて塩粼太智（M!LK）がゲストとして登場。そのなかで、塩粼がお世話になっている先輩を明かす場面があった。

【映像】M!LK・塩粼太智、紅白で嵐・二宮和也からの豪華な差し入れ明かす「めちゃくちゃお世話になってる」

番組では、新コーナー「心理テストーク」を開催。カプセルマシンから出たお題に沿ったトークをもとに、心理学の観点から心の内を分析していくという企画だ。

今回は「お世話になりまくった先輩」というテーマでトークをしていくことに。

そこで塩粼は、「最近お世話になってる先輩でいうと、嵐の二宮（和也）さん。番組にめちゃくちゃ呼んでいただく」と明かして若槻を驚かせる。

二宮からは「ご飯も今度行こうよ」と誘ってもらったそうだが、若槻が「ニノから連絡来て、お風呂入ってたらどうすんの？」と意地悪く質問すると、塩粼は「絶対行く！」と即答。

また、「紅白歌合戦のときも『お弁当めっちゃ豪華』と思ったら、二宮さんからの差し入れで。（二宮の）Xでも僕たちの楽曲に触れていただいたり、めちゃくちゃお世話になってる」と語っていた。