All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の爆豪勝己（ばくごうかつき）を演じてほしい俳優ランキングを紹介します！爆豪勝己は「爆破」という強力な個性と知力・体力・戦闘センスの全てにおいてトップクラスの実力を持つ、主人公・緑谷出久（デク）の幼なじみ。“自分がNo.1