『僕のヒーローアカデミア』の爆豪勝己を演じてほしい俳優ランキング！ 2位は「山田裕貴」、1位は？
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の爆豪勝己（ばくごうかつき）を演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
爆豪勝己は「爆破」という強力な個性と知力・体力・戦闘センスの全てにおいてトップクラスの実力を持つ、主人公・緑谷出久（デク）の幼なじみ。“自分がNo.1のヒーローになる”という強い信念や攻撃的な性格の裏に隠された繊細さが魅力です。
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2位は、山田裕貴さん。スーパー戦隊シリーズ『海賊戦隊ゴーカイジャー』（テレビ朝日系）のゴーカイブルー／ジョー・ギブケン役でデビューを果たし、クールな二刀流ヒーローを演じました。漫画の実写化映画『東京リベンジャーズ』ではドラケンこと龍宮寺堅役を演じるなど、クールで熱い役柄も数多くこなしています。
回答者からは「爆発が似合いそう」（30代男性／大阪府）、「荒々しいエネルギーと繊細な芝居の両立ができ、激情型の爆豪の魅力を実写でも違和感なく再現できると思います」（20代女性／静岡県）、「頭ツンツンさせてオラオラさせたら似合うと思います」（40代女性／奈良県）、「力強い演技が絶対に似合う人、東リべみたいな感じでやって欲しい」（20代その他／山形県）などの声がありました。
1位は、菅田将暉さん。16歳で出演した『仮面ライダーW』（テレビ朝日系）で主演・フィリップ役を務め、最年少ヒーローとして注目を集めました。数多くの出演作の中には、爆発的な感情表現や内面をむき出しにする熱い役柄も。2018年の映画『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE〜2人の英雄（ヒーロー）〜』では主題歌を担当しています。
回答者からは、「ワイルドな感じとか、ちょっと口が悪い感じが似合いそう」（30代女性／栃木県）、「ヤンチャな感じがと負けん気強い感じがあってるので」（40代女性／神奈川県）、「圧倒的な存在感と爆発的なエネルギーを持ち、荒々しさの中にある知性も表現できると思うためです」（30代男性／東京都）、「荒々しい個性とカリスマ性、そして高い演技力をもってる」（40代男性／群馬県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
爆豪勝己は「爆破」という強力な個性と知力・体力・戦闘センスの全てにおいてトップクラスの実力を持つ、主人公・緑谷出久（デク）の幼なじみ。“自分がNo.1のヒーローになる”という強い信念や攻撃的な性格の裏に隠された繊細さが魅力です。
2位：山田裕貴／37票
2位は、山田裕貴さん。スーパー戦隊シリーズ『海賊戦隊ゴーカイジャー』（テレビ朝日系）のゴーカイブルー／ジョー・ギブケン役でデビューを果たし、クールな二刀流ヒーローを演じました。漫画の実写化映画『東京リベンジャーズ』ではドラケンこと龍宮寺堅役を演じるなど、クールで熱い役柄も数多くこなしています。
回答者からは「爆発が似合いそう」（30代男性／大阪府）、「荒々しいエネルギーと繊細な芝居の両立ができ、激情型の爆豪の魅力を実写でも違和感なく再現できると思います」（20代女性／静岡県）、「頭ツンツンさせてオラオラさせたら似合うと思います」（40代女性／奈良県）、「力強い演技が絶対に似合う人、東リべみたいな感じでやって欲しい」（20代その他／山形県）などの声がありました。
1位：菅田将暉／51票
1位は、菅田将暉さん。16歳で出演した『仮面ライダーW』（テレビ朝日系）で主演・フィリップ役を務め、最年少ヒーローとして注目を集めました。数多くの出演作の中には、爆発的な感情表現や内面をむき出しにする熱い役柄も。2018年の映画『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE〜2人の英雄（ヒーロー）〜』では主題歌を担当しています。
回答者からは、「ワイルドな感じとか、ちょっと口が悪い感じが似合いそう」（30代女性／栃木県）、「ヤンチャな感じがと負けん気強い感じがあってるので」（40代女性／神奈川県）、「圧倒的な存在感と爆発的なエネルギーを持ち、荒々しさの中にある知性も表現できると思うためです」（30代男性／東京都）、「荒々しい個性とカリスマ性、そして高い演技力をもってる」（40代男性／群馬県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)