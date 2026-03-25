赤福（本社：三重県伊勢市）は、きょう25日から4月7日までの期間、東京駅八重洲北口改札外の東京ギフトパレット内「WEEKLY PALETTE」で特別販売会を開催する。【写真】クリーミー杏仁豆腐ほか新ブランドの商品ラインアウト定番の「赤福餅」「白餅黒餅」（※黒＝旧字体）をはじめ、赤福が手がける和洋菓子ブランド・五十鈴茶屋の商品を展開する。東京駅初登場となる桜の風味広がる「桜どらやき」や、赤福で培ってきた技術を生