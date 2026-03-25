連載第93回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。サッカー日本代表がスコットランド代表と対戦するグラスゴーのハムデン・パークは、歴史ある名スタジアム。チャンピオンズリーグの伝説の一戦や、後藤氏の取材エピソードを紹介します。【スコットランド式パ