佐々木朗希（c）SANKEI ＜2026年3月23日（日本時間24日） オープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス ＠ドジャースタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 オープン戦最後のマウンドは、決して納得のいくものではなかった。 ドジャースの佐々木朗希投手（24）は、制球に苦しみ合計2回を投げて66球、5失点、8四死球、2三振。登