1.喜んでいるときのサイン 猫が喜んでいるときは、尻尾をピンと立てて鳴きながら擦り寄ってきます。人間の足に体をスリスリ擦り付けることも。飼い主さんをお出迎えするときや、甘えたいときに見られることが多いでしょう。「会えて嬉しい」「大好きだよ」と、喜びや愛情を示していると考えられます。 サインを読み取るポイントは、「人間と距離を縮めようとしているかどうか」です。擦り寄る行為も、擦り付ける行為も、