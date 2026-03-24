1.喜んでいるときのサイン

猫が喜んでいるときは、尻尾をピンと立てて鳴きながら擦り寄ってきます。人間の足に体をスリスリ擦り付けることも。飼い主さんをお出迎えするときや、甘えたいときに見られることが多いでしょう。「会えて嬉しい」「大好きだよ」と、喜びや愛情を示していると考えられます。

サインを読み取るポイントは、「人間と距離を縮めようとしているかどうか」です。擦り寄る行為も、擦り付ける行為も、信頼している相手にしかしません。中には、仰向けになってお腹を見せる猫もいます。

また、鳴き声や目から感情を読み取ることもできます。短く高い声で「ニャー」と鳴くのは、喜んでいる可能性大。じっと見つめてきたり、ゆっくりとまばたきするときも、ポジティブな感情を向けていると考えていいでしょう。

猫が喜んでいるときは、なるべく最後まで共感してあげるのがおすすめです。喜びを共有することで、さらに信頼関係を深めることができます。

2.怒っているときのサイン

猫が怒っているときは、耳を後ろに寝かせ、ヒゲを前方にピンと立て、毛を逆立てて「シャー」と鳴きます。このような行動は、相手に対して敵意を伝えようとしている際に見られます。恐怖心や緊張を伴っているケースもあるでしょう。

見るべきポイントは、耳です。怒っているときの猫は、普段は見られないほどに大きく耳を反らせます。またヒゲが前に向いているかどうかもチェックポイントです。毛を逆立ててボワボワになっているときは、怒りのボルテージが非常に高まっているといえます。

「フー」「シャー」などと、息を吐くような声で鳴くことも多いです。これは、相手を追い払いたいときに行う威嚇行動。

万が一、猫を怒らせてしまったら、無暗に触ったり叱ったりするのは逆効果です。怒りの原因を排除することに徹底してください。

3.哀しんでいるときのサイン

猫は、弱い感情を出すことはあまりありません。弱っているところを他者に見つかると狙われやすくなるという本能があるためです。

しかし、尻尾をダランと下げていたり、背中を丸めてじっとしているときは、哀しい気持ちになっているかもしれません。呼びかけに反応しなかったり、声のトーンが低くなるケースもあります。こんなときは、そっと寄り添ってあげるといいでしょう。

反対に、飼い主にベッタリと張り付いて離れなくなる場合もあります。留守番が多くてストレスになっていたり、家の中に落ち着かないものがあるといった可能性があるため、不安に思う原因を探してみてください。

哀しんでいるのかよくわからないときは、尻尾を見るのがおすすめ。気分が沈んでいると、力なく垂れ下がっていることが多いようです。

4.楽しんでいるときのサイン

遊んでいるときに、瞳孔が開いたり、前足でおもちゃをつついているときがあるかもしれません。自分でおもちゃを放り投げ、追いかけるように走り回っていることもあるでしょう。こんなときは、心が楽しみで満たされていると考えられます。

チェックポイントは、瞳孔の開きです。猫の楽しみは狩りに紐づいていることが多く、獲物を追う興奮がそのまま楽しみになります。そのため、目が輝いていたり耳が立っているときは、本能が刺激されてテンションが高まっているといえます。

猫が興奮しているときは、行動を抑えるようなことはなるべく控えましょう。充分遊ばせてあげることが、充実感に繋がります。ただし、暴走しすぎて落下したり転んだりする可能性もあるため、様子を見ながら上手に興奮を逃がしてあげることも大切です。

まとめ

猫の感情は、耳や目、ヒゲや行動など、さまざまなところに現れます。これらの変化を組み合わせることで、喜怒哀楽が分かるはず。猫の気持ちを読み取れるようになれば、円滑にコミュニケーションをとれるでしょう。