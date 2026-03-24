キタニタツヤが、3年ぶりのリニューアルで新シリーズとなるNHK Eテレ『天才てれびくんgrow（グロー）』にてれび戦士が歌うテーマソングとして「リンガ・フランカ」を書き下ろした。 （関連：Mrs. GREEN APPLE 大森元貴、ヨルシカ n-buna、マカロニえんぴつ はっとり……『天才てれびくん』楽曲に託した想い） 同楽曲は、キタニタツヤならではの言葉あそびやキャッチーなメロディ満載の1曲。な