キタニタツヤが、3年ぶりのリニューアルで新シリーズとなるNHK Eテレ『天才てれびくんgrow（グロー）』にてれび戦士が歌うテーマソングとして「リンガ・フランカ」を書き下ろした。

（関連：Mrs. GREEN APPLE 大森元貴、ヨルシカ n-buna、マカロニえんぴつ はっとり……『天才てれびくん』楽曲に託した想い）

同楽曲は、キタニタツヤならではの言葉あそびやキャッチーなメロディ満載の1曲。なお、キタニタツヤがNHKに楽曲提供をするのは今回が初めてとなる。

番組のキーワードである“想像力”をテーマに書き下ろされた本楽曲は、共通の母語を持たない者同士がコミュニケーションに使うことば“リンガ・フランカ”がコンセプト。相手を理解する難しさとワクワクを、キタニタツヤがボーカルディレクションを行い、てれび戦士が歌っている。

また、振付はakaneが担当。唯一無二の動きが散りばめられたダンスに仕上がっており、みんなで踊るともっと楽しい特別な仕掛けがあるという。

また同番組の劇伴音楽は、ヒップホップミュージシャン Hi’Specが担当。オープニング音楽もキタニタツヤが手がけ、番組の世界観を彩る。

さらに、3月26日夕方17時30分からは『天才てれびくんgrow』先出しスペシャルとして、新テーマソング「リンガ・フランカ」を一部先行解禁するほか、キタニタツヤがディレクションするレコーディングの様子や、akaneなども立ち会いのMV撮影などの裏側も紹介され、新しいてれび戦士ら出演者が登場する予定だ。新テーマソング完成までの舞台裏は、『天才てれびくん』レギュラー放送の中でも取り上げられるという。

なお、『天才てれびくんgrow』はNHK Eテレにて3月30日よりスタート。毎週月曜から木曜の17時30分から放送される。

＜キタニタツヤ コメント＞

「天てれ」は子どもの頃から知っている番組でしたが、自分が作る音楽を子どもが歌うイメージがなかったので、依頼が来た時はびっくりしました。子ども達がこれから出会うすべての人々、もの、様々な問題を理解しようとするとき、それは時に難解かもしれないけれど、「想像力」を働かせて向き合うことができれば不可能なことではない、という思いを歌にしました。子どもはもちろん大人にも聴いてほしい歌です。たくさんの方に届いてくれると嬉しいです。

＜akane コメント＞

振付師を志した頃からの夢のひとつが叶い、とても嬉しく思っています。子どもの頃から見ていた「天才てれびくん」のテーマソングを担当させていただけて、本当に光栄です。歌詞に寄り添いながら、子どもたちが自然と体を動かしたくなるような振り付けをイメージして制作しました。てれび戦士のみなさんと一緒に、全国のみなさんに楽しく踊っていただけたら嬉しいです。

＜Hi’Spec コメント＞

子供の時に観ていた天才てれびくんの音楽をまさか担当する事になるとは思っていなかったので、お話がきた時はとてもびっくりしました。このような機会を頂きとても嬉しく思います。自分らしい音でgrowの世界を表現できたのかなと思います。是非音楽も楽しんで観て頂きたいです！

（文＝リアルサウンド編集部）