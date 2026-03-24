元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚が24日、自身のインスタグラムを更新。最近の体調を明かした。【写真あり】渡邊渚「あえて無加工で載っけます！」渡邊は「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」と最近の体調を報告。一方で「いつまでもずっとそうだったらいいんだけど、なかなかそうはいかないから、初夏あたりに揺り戻しがくるんだろうな〜