渡邊渚、“最近の体調”明かす “初夏”に不安も「揺り戻しがくるんだろうな〜ってちょっと怖くなりつつ…」
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚が24日、自身のインスタグラムを更新。最近の体調を明かした。
【写真あり】渡邊渚「あえて無加工で載っけます！」
渡邊は「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」と最近の体調を報告。一方で「いつまでもずっとそうだったらいいんだけど、なかなかそうはいかないから、初夏あたりに揺り戻しがくるんだろうな〜ってちょっと怖くなりつつ、今を楽しむことにします」と不安を感じながらも、今を楽しむことを伝えた。
渡邊は、ビールを目の前におどけた様子の自身の写真も一緒に投稿。「この写真は、トルコのアジアサイドでムール貝のリゾットを食べてる時の。ここのレストランが美味しくて、滞在中2度も行った！」と説明した。
【写真あり】渡邊渚「あえて無加工で載っけます！」
渡邊は「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」と最近の体調を報告。一方で「いつまでもずっとそうだったらいいんだけど、なかなかそうはいかないから、初夏あたりに揺り戻しがくるんだろうな〜ってちょっと怖くなりつつ、今を楽しむことにします」と不安を感じながらも、今を楽しむことを伝えた。
渡邊は、ビールを目の前におどけた様子の自身の写真も一緒に投稿。「この写真は、トルコのアジアサイドでムール貝のリゾットを食べてる時の。ここのレストランが美味しくて、滞在中2度も行った！」と説明した。