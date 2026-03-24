栗林公園高松市栗林町午後3時ごろ 全国でサクラの開花が発表されています。24日は春の陽気となりましたが、岡山・香川のサクラの開花は？ 24日午後3時ごろ、高松地方気象台の職員が栗林公園を訪れ、ソメイヨシノの標本木を入念に確認しました。 ほとんどがつぼみの状態で、開花発表の目安となる5輪以上の花は確認されませんでした。 （高松地方気象台／芝岡隆さん）「3輪咲いているのを確認した。サクラの開