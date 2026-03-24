岡山県後期高齢者医療広域連合岡山・北区 岡山県の全市町村でつくる広域連合の議会で、後期高齢者医療制度の保険料を引き上げる条例の改正案などを可決しました。 後期高齢者医療制度の保険料などを審議する「広域連合」の議会です。広域連合には岡山県の全27市町村が加入しています。 2月、広域連合の事務局は医療費増大などを理由に年間保険料を1人当たり平均で1万8000円ほど引き上げ、約9万7000円とする改定