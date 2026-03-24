経営不振が続く福岡県の第三セクター「平成筑豊鉄道」について、県や沿線9市町村などで構成し今後の在り方を検討している「法定協議会」が、鉄道を廃止して路線バスに転換する方針を固めたことが24日、関係者への取材で分かった。