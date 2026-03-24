【「白木聖菜写真集『はじまり』」】 【「藤川あかり写真集『ほどける。』」】 【「すみれch写真集『すみれおふらいん』」（全年齢版）】 発売中 価格：各1,650円 （C）熊谷直子／集英社 【拡大画像へ】 集英社は3月23日、白木聖菜さん、藤川あかりさん、すみれchさんのデジタル写真集を「週プレ グラジャパ！」ほか、主要な電子書店にて発売した。価