【「白木聖菜写真集『はじまり』」】 【「藤川あかり写真集『ほどける。』」】 【「すみれch写真集『すみれおふらいん』」（全年齢版）】 発売中 価格：各1,650円

（C）熊谷直子／集英社

【拡大画像へ】

集英社は3月23日、白木聖菜さん、藤川あかりさん、すみれchさんのデジタル写真集を「週プレ グラジャパ！」ほか、主要な電子書店にて発売した。価格は各1,650円。

【デジタル限定】「白木聖菜写真集『はじまり』」

「モデルプレスグラビア賞」でグランプリを獲得し注目を集めた“謎の美女”が「白木聖菜」と名を改めて再始動。本作では、大胆なショットから、ふと垣間見えるあどけない笑顔までを収録している。

（C）熊谷直子／集英社

【デジタル限定】「藤川あかり写真集『ほどける。』」

（C）オノツトム／集英社

本書はKカップボディを持つ新人グラドル・藤川あかりさんの初デジタル写真集。所属事務所の社長でもある芸人・中川パラダイスさん（ウーマンラッシュアワー）プロデュースによる「妄想シチュエーショングラビア」として、バスケ女子からセクシーなランジェリー、冬コーデ、さらには夏の下乳ビキニ、マネキンを破いたら……エプロンを溶かしたら……といった禁断のシチュエーションを披露する。

（C）オノツトム／集英社

【デジタル限定】「すみれch写真集『すみれおふらいん』」（全年齢版）

（C）HIROKAZU／集英社

本作は「FANZAライブチャット」で年間ランキング1位を獲得する人気配信者・すみれchさんのデジタル写真集。「すみれchの一日に密着」をテーマに、朝から晩までさまざまなシチュエーションで撮影し、舞台裏を覗き見るようなドキドキ感を届ける。

（C）HIROKAZU／集英社