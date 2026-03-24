ブラックバーンMF森下龍矢のプレーに脚光イングランド・チャンピオンシップのブラックバーンは現地時間3月21日、リーグ第39節でミドルズブラと対戦し、0-0で引き分けた。この試合でMF森下龍矢が見せた華麗なプレーが話題を呼んでいる。28歳の森下はサガン鳥栖でプロデビューを飾り、名古屋グランパスを経てポーランドのレギア・ワルシャワに加入。昨季リーグ戦31試合に出場して6得点5アシストと躍動。さらにUEFAカンファレンス