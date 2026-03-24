どんな出来事でも賭けの題材にする「予測市場」でスポーツ賭博やカジノ形式のゲーム賭博の取り扱いを禁止する法案「Prediction Markets Are Gambling Act(予測市場はギャンブルである法)」を、上院議員グループが提出しました。Curtis, Schiff Introduce Bipartisan Legislation to Ban Sports Prediction Market Contracts - Senator John Curtishttps://www.curtis.senate.gov/press-releases/curtis-s