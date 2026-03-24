さあ行楽シーズン。温泉にでも出かけたいけど、仕事してると友だちとも家族ともなかなか予定が合わないし、でも、ひとり旅なんてやったことないし不安だし……。そんなあなたに、あの星野リゾートの温泉宿ブランド「界」がやってくれました。昨年末から“はじめてのひとり温泉宿”なるプランを全国22の界で開始、悩める私たちに素敵な旅のあり方を提示してくれているのです。“別府の温泉街”を館内に再現というわけで、さっそく大