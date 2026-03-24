バスト103cm・Iカップの“謎の美女”が「白木聖菜」として再始動！デジタル写真集『はじまり』をリリース！ 3月23日、白木聖菜のデジタル写真集『はじまり』が、「週プレ グラジャパ！」を含む主要電子書店にて発売された。 白木聖菜 デジタル写真集『はじまり』© 熊谷直子／集英社 バスト103cm、圧巻のIカップ。「モデルプレスグラビア賞」でグランプリを射止め注目を集めた“謎の美女”