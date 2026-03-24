Iカップ圧巻ボディがスゴすぎる♡ モデルプレスグラビア賞グランプリ・白木聖菜、改名後の初作品が解禁！

バスト103cm・Iカップの“謎の美女”が「白木聖菜」として再始動！デジタル写真集『はじまり』をリリース！

3月23日、白木聖菜のデジタル写真集『はじまり』が、「週プレ グラジャパ！」を含む主要電子書店にて発売された。

白木聖菜 デジタル写真集『はじまり』© 熊谷直子／集英社

バスト103cm、圧巻のIカップ。「モデルプレスグラビア賞」でグランプリを射止め注目を集めた“謎の美女”が、名前を「白木聖菜」と改め、新たな一歩を踏み出した。

白木聖菜 © 熊谷直子／集英社

本作には、息を呑む大胆なショットから、ふとした瞬間にこぼれるあどけない笑顔までを収録。写真家・熊谷直子が、彼女の緊張が解けていく過程を柔らかに描き出した。自身の夢、そしてファンへの想いを背負い、グラビアアイドルとして再出発する彼女の「始まり」を象徴する一冊だ。

白木聖菜 © 熊谷直子／集英社

なお、「週プレ グラジャパ！」版にはメイキング動画に加え、居酒屋トーク動画も特別収録。大の酒好きを公言する彼女の、酔うと「帰らせてくれない」という意外な素顔にも注目したい。

白木聖菜 © 熊谷直子／集英社

【プロフィール】

白木聖菜（しらき・せな）

2001年6月12日 群馬県生まれ

身長162cm B103

趣味＝料理、ゴルフ

〇「モデルプレスグラビア賞」でグランプリを受賞後、「白木聖菜（しらきせな）」に名を改め、グラビアアイドルとして再始動。2026年4月13日～26日に開催される「ZOZO」創業者の前沢友作氏企画のゴルフトーナメント「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」のラウンドガールに抜擢！今後の活躍も見逃せない！

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