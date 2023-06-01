「オープン戦、エンゼルス５−１３ドジャース」（２２日、アナハイム）米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手（３１）が開幕５戦目となる３１日午後７時１０分（日本時間４月１日午前１１時１０分）開始の本拠地でのガーディアンズ戦に先発し、今季初登板することになった。ロバーツ監督が２２日に明らかにした。この日はアナハイムでのエンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で出場し、三回２死満塁で３点二塁打を放つなど３打数１安打