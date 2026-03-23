「オープン戦、エンゼルス５−１３ドジャース」（２２日、アナハイム）

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手（３１）が開幕５戦目となる３１日午後７時１０分（日本時間４月１日午前１１時１０分）開始の本拠地でのガーディアンズ戦に先発し、今季初登板することになった。ロバーツ監督が２２日に明らかにした。この日はアナハイムでのエンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で出場し、三回２死満塁で３点二塁打を放つなど３打数１安打３打点。チームは１３−５で快勝した。

３年ぶりに投打二刀流で迎えるシーズン開幕。待ち望んだ舞台が３月３１日のガーディアンズ戦に決まった。この日行われたエンゼルス戦後にロバーツ監督が明言した。

大谷はエ軍時代の２０２３年９月に自身２度目の右肘手術。ドジャースに移籍した２４年はリハビリのためにシーズンを通して打者に専念した。昨年６月に投手復帰。二刀流で１２試合に出場し、１勝１敗、防御率２・８７の成績を残した。プレーオフではブルワーズ戦で、「３本塁打＆１０奪三振」の異次元パフォーマンスをやってのけた。

開幕二刀流に備えるため、悔しい思いもした。ＷＢＣは球団の方針に従い、投手封印。打者に専念したが、大会期間中には侍ジャパンの打者相手にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板し、侍たちを相手に、投球に磨きをかけた。

この日は試合前にブルペンに入って３６球。練習の合間にトラウトら、古巣の仲間たちと旧交を温め合いながら調整した。

試合には「１番・ＤＨ」で出場し、三回２死満塁の絶好機に右中間を真っ二つに割る走者一掃の二塁打を放った。打球速度１８８キロの超速ライナー。打者１４人で１０点を奪った攻撃を演出し、多くのド軍ファンが押し寄せた敵地をどよめかせた。

ＷＢＣでは３本塁打を放ち、２大会連続でベストナインに選ばれた。オープン戦での打席数は少ないが「ＷＢＣはより実戦的。雰囲気も含めて早い時期にトーナメントができるのは逆にプラスな部分がある」と問題なしを強調していた。

開幕前最後のオープン戦となる２４日のエ軍戦に先発することが決まった大谷。日本投手にとって悲願でもあるサイ・ヤング賞が期待されるシーズン。万全を期して最後の仕上げに取り掛かる。