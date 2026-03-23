中国商務部など九つの政府部門はこのほど、「旅行サービス輸出の促進とインバウンド消費の拡大に関する政策措置」を共同で発表しました。これには、インバウンド分野での観光消費拡大やビジネス活動の利便性向上、スポーツイベント消費の活性化、文化・娯楽消費の振興、医療関連消費の拡大、教育・研修消費の発展、さらに保障措置の充実など、七つの分野から16の具体的な施策が盛り込まれています。これについて商務部関係者は、旅